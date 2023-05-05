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Самарская телебашня включит тематическую подсветку в честь Дня Победы

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Самарская телебашня включит вечером 9 мая тематическую подсветку в честь Дня Победы.
Самарская телебашня включит тематическую подсветку в честь Дня Победы
  • Gettyimages.ru
  • © Atlantide Phototravel

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на пресс-службу филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ».

На медиаэкране можно будет увидеть поздравления, символы праздника, салют.

Тем временем в преддверии Дня Победы жители Тюменской области возложили цветы к мемориалам и памятникам. В частности, один из митингов состоялся на площади возле памятника «Прощание» в столице региона. Мемориальный комплекс посвящён школьникам, не вернувшимся с войны, передаёт «Тюменская область сегодня».

«Для некоторых ребят это возможность глубже узнать историю, они не только чтят память погибших земляков, но и вспоминают своих родственников. Это очень важно, мы должны помнить и передавать духовно-нравственные традиции из поколения в поколение», — заявила директор Департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина.

Ранее сообщалось, что в Челябинске «Вахту Памяти» у Вечного огня будут нести школьники и студенты.

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