Самарская телебашня включит тематическую подсветку в честь Дня Победы

Самарская телебашня включит вечером 9 мая тематическую подсветку в честь Дня Победы.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на пресс-службу филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ».

На медиаэкране можно будет увидеть поздравления, символы праздника, салют.

Тем временем в преддверии Дня Победы жители Тюменской области возложили цветы к мемориалам и памятникам. В частности, один из митингов состоялся на площади возле памятника «Прощание» в столице региона. Мемориальный комплекс посвящён школьникам, не вернувшимся с войны, передаёт «Тюменская область сегодня».

«Для некоторых ребят это возможность глубже узнать историю, они не только чтят память погибших земляков, но и вспоминают своих родственников. Это очень важно, мы должны помнить и передавать духовно-нравственные традиции из поколения в поколение», — заявила директор Департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина.

Ранее сообщалось, что в Челябинске «Вахту Памяти» у Вечного огня будут нести школьники и студенты.