Самарская телебашня включит тематическую подсветку в честь Дня Победы
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Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на пресс-службу филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ».
На медиаэкране можно будет увидеть поздравления, символы праздника, салют.
Тем временем в преддверии Дня Победы жители Тюменской области возложили цветы к мемориалам и памятникам. В частности, один из митингов состоялся на площади возле памятника «Прощание» в столице региона. Мемориальный комплекс посвящён школьникам, не вернувшимся с войны, передаёт «Тюменская область сегодня».
«Для некоторых ребят это возможность глубже узнать историю, они не только чтят память погибших земляков, но и вспоминают своих родственников. Это очень важно, мы должны помнить и передавать духовно-нравственные традиции из поколения в поколение», — заявила директор Департамента образования администрации Тюмени Ольга Тренина.
Ранее сообщалось, что в Челябинске «Вахту Памяти» у Вечного огня будут нести школьники и студенты.