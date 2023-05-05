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В патриотических акциях ко Дню Победы в Москве задействуют более 15 тысяч волонтёров

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Почти 15,5 тыс. волонтёров участвуют в организации патриотических программ в Москве.
В патриотических акциях ко Дню Победы в Москве задействуют более 15 тысяч волонтёров

«В ближайшие дни они будут сопровождать ветеранов, проводить тематические акции на улицах города, координировать участников и гостей мероприятий», — передаёт НТВ слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В этом году волонтёры будут встречать ветеранов, прибывающих из других регионов, раздавать буклеты об участниках Великой Отечественной войны в рамках патриотической акции «Улицы героев», а также раздавать георгиевские ленточки 7 и 8 мая на бульварах и в парках столицы.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выплатах ветеранам ко Дню Победы.

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