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Юрист Белова рассказала о налоговых льготах для подмосковных дачников

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Юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова рассказала о некоторых льготах для подмосковных дачников в 2023 году.
Юрист Белова рассказала о налоговых льготах для подмосковных дачников
  • РИА Новости

Для дачников в Московской области предусмотрены льготы по уплате имущественных налогов, сообщила она Life.ru.

«Так, налоговая ставка по налогу на имущество не может превышать 0,1%. Это касается хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства», — уточнила Белова.

По её словам, также есть льготные категории граждан, которые вправе уменьшить налоговую базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади. Такая возможность есть у некоторых категорий пенсионеров, инвалидов, а также людей, получающих социальные выплаты как пострадавшие от радиации.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, что, несмотря на растущие цены на рынке жилья, можно приобрести объект ниже рыночной стоимости.

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