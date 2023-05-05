В Челябинской области тушат пожар на площади 100 га в национальном парке «Зигальга»

Спасатели второй день тушат пожар в национальном парке «Зигальга» Челябинской области. К настоящему моменту площадь возгорания составила около 100 га.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка, согласно предварительной информации, пожар начался из-за туристов-сплавщиков.

«В «Зигальге» тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков... Угрозы населённому пункту нет. Сегодня к утру площадь пожара составляет около 100 га», — отметили в пресс-службе.

Тушением возгорания занимаются как сотрудники МЧС и пожарно-спасательной части Усть-Катава, так и лесные арендаторы и с добровольцами.

Ранее в Тюменской области частично ограничили движение из-за ландшафтных пожаров.