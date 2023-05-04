Специалист Карпук посоветовал чистить ноутбук не менее раза в год

Директор сервисного центра Printeria Илья Карпук заявил, что ноутбук нужно периодически чистить, поскольку пыль становится главной причиной перегревов и зависаний.

«Желательно поручить работу профессионалам, так как они смогут правильно разобрать ноутбук, очистить внутренности, заменить смазку на вентиляторах охлаждения и термопасту на процессоре и видеокарте. Но если очень хочется или нет возможности нести в сервис, можно попробовать произвести чистку самостоятельно», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, неопытным пользователям не стоит самостоятельно менять термопасту и смазку кулеров, поскольку есть вероятность повредить устройство.

Также нежелательно пользоваться бытовым пылесосом для чистки ноутбука.

«Если чистка не помогла, и ноутбук продолжает зависать и перегреваться, рекомендую обратиться в специализированный сервисный центр», — сказал Карпук.

Он посоветовал проводить профилактическую чистку устройства раз в год.

Ранее киберэксперт Сергей Вакулин порекомендовал при использовании ноутбука не допускать резких скачков температуры, так как это негативно отражается на работе батареи.