В Госдуме предложили официально отмечать даты освобождения Мариуполя, Соледара и Артёмовска

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов выразил уверенность, что в календарь праздников нужно добавить даты знаменательных событий специальной военной операции.

«Несомненно, такие победы, как взятие Соледара или Артёмовска, необходимо отмечать в календаре. При этом всё это требуется согласовать с народом», — цитирует парламентария интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Со своей стороны, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что памятными днями могут стать даты освобождения Мариуполя и других крупных городов.

«Эти важные победы наших войск над противником создали условия для организации референдума по присоединению новых территорий к России», — отметила она.

Ранее телеканал «360» сообщил, что строители из Московской области восстановят 31 социальный объект в Мариуполе в 2023 году.