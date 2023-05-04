В Госдуме предложили официально отмечать даты освобождения Мариуполя, Соледара и Артёмовска
- РИА Новости
«Несомненно, такие победы, как взятие Соледара или Артёмовска, необходимо отмечать в календаре. При этом всё это требуется согласовать с народом», — цитирует парламентария интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Со своей стороны, первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что памятными днями могут стать даты освобождения Мариуполя и других крупных городов.
«Эти важные победы наших войск над противником создали условия для организации референдума по присоединению новых территорий к России», — отметила она.
Ранее телеканал «360» сообщил, что строители из Московской области восстановят 31 социальный объект в Мариуполе в 2023 году.