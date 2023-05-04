Сбербанк назвал единичными случаи списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке

Случаи списания бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке у клиентов Сбербанка носят единичный характер. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По информации РИА Новости, пользователи Сбербанка оставили более двух десятков жалоб на списание бонусов.

«Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 млн человек», — отметили в пресс-службе.

В Сбербанке подчеркнули, что организация проверяет каждое обращение, после чего уведомляет клиента о принятом решении.

Ранее сообщалось, более половины россиян (52%), согласно исследованию «Выберу.ру», имеют обязательства перед банком, из них 44% выплачивают более одного кредита.