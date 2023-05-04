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Продажи АвтоВАЗа в России в апреле выросли в 3,2 раза

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Продажи АвтоВАЗа в апреле выросли более чем в 3 раза по сравнению с апрелем прошлого года и составили 27,6 тыс. авто.
Продажи АвтоВАЗа в России в апреле выросли в 3,2 раза
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении компании.

«По итогам апреля 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 27 635 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что это на 225% превышает показатели апреля 2022 года и на 18,4% — марта 2023 года.

Ранее стало известно, что начать поставки обновлённой Lada Vesta NG в дилерские центры планируется в мае, продажи запланированы на конец мая — начало июня.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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