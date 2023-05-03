Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Подмосковье открыли новый съезд с Володарского шоссе

Короткая ссылка
В Московской области открыли съезд с Володарского шоссе на А-105.
В Подмосковье открыли новый съезд с Володарского шоссе
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы расширили Володарку с двух полос до четырёх, а сегодня открыли этот съезд. У нас очень большая программа по обеспечению безопасности», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Строительство съезда стало, в том числе, началом работ по реконструкции Каширского шоссе, где построят развязку над А-105.

Как отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, это будет очень большой объект, который полностью переделает дорожную инфраструктуру.

«Также возведём четыре путепровода. И пробки, которые сегодня здесь есть, уйдут», — добавил он.

Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить