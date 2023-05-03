В Подмосковье открыли новый съезд с Володарского шоссе

В Московской области открыли съезд с Володарского шоссе на А-105.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы расширили Володарку с двух полос до четырёх, а сегодня открыли этот съезд. У нас очень большая программа по обеспечению безопасности», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Строительство съезда стало, в том числе, началом работ по реконструкции Каширского шоссе, где построят развязку над А-105.

Как отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, это будет очень большой объект, который полностью переделает дорожную инфраструктуру.

«Также возведём четыре путепровода. И пробки, которые сегодня здесь есть, уйдут», — добавил он.

Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовящихся новых проектах благоустройства в столице, которые появятся благодаря предложениям жителей города.