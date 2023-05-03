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В Ставропольском крае погасили памятную марку в честь 220-летия Кавказских Минеральных Вод

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В Ставропольском крае погасили памятную марку, посвящённую 220-летию Кавказских Минеральных Вод. Церемония прошла на площадке Кавказской инвестиционной выставки.
В Ставропольском крае погасили памятную марку в честь 220-летия Кавказских Минеральных Вод
  • Legion-Media

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«Кавминводам в этом году исполняется уже 220 лет. Мы, ставропольцы, стремимся к тому, чтобы эта уникальная курортная жемчужина, всероссийская здравница развивалась, становилась краше, доступнее, интереснее. Чтобы о ней узнавали всё больше людей и к нам чаще ехали гости», — сказал губернатор Владимир Владимиров.

Марка выпущена тиражом 72 тыс. экземпляров.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Почта России и Российское географическое общество выпустили открытки с достопримечательностями Удмуртии. В серии представлены работы из архивов фотоконкурса «Самая красивая страна».

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