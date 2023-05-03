В Москве капитально отремонтируют ледовый дворец «Крылатское»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, «Крылатское» — первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м. Дворец регулярно принимал международные, российские, городские соревнования, а также массовые мероприятия.
«Во время пандемии дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли», — напомнил Собянин.
По его словам, настало время возродить одну из ведущих спортплощадок столицы.
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