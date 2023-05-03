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В Москве капитально отремонтируют ледовый дворец «Крылатское»

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В Москве в 2023 году проведут капитальный ремонт ледового дворца «Крылатское», заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве капитально отремонтируют ледовый дворец «Крылатское»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, «Крылатское» — первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м. Дворец регулярно принимал международные, российские, городские соревнования, а также массовые мероприятия.

«Во время пандемии дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли», — напомнил Собянин.

По его словам, настало время возродить одну из ведущих спортплощадок столицы.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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