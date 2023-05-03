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Открылась первая Кавказская инвестиционная выставка

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В Минеральных Водах состоялось открытие первой Кавказской инвестиционной выставки. С приветственными словами выступили зампред правительства России Александр Новак, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Открылась первая Кавказская инвестиционная выставка
  • РИА Новости

«Кавказская инвестиционная выставка проводится впервые. Считаю, что это очень важное для всей нашей страны, для такого важного региона, как Северо-Кавказский федеральный округ, региона, который имеет огромный потенциал для своего развития. Выставка вызвала большой интерес — для участия зарегистрировались более 3 тыс. человек, среди которых главы регионов, представители бизнеса, иностранные гости», — заявил Новак.

По его словам, деловая программа объединит более 50 мероприятий.

Со своей стороны, Чайка отметил, что мероприятия, которые проходят благодаря поддержке правительства и при участии Минэкономразвития, должны стать важными звеньями в расширении диалога между органами власти, финансовыми институтами и бизнес-сообществом, в том числе из дружественных стран.

«Мы держим в руках то будущее, которое нужно нашим детям, следующим поколениям. Сегодняшнее мероприятие — это точка опоры для развития территорий нашего региона, за который мы вместе отвечаем», — сказал, в свою очередь, Владимиров.

В деловой программе примут участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодёжного и научного сообществ.

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