В Подмосковье число ДТП сократилось на 6% в период с января по апрель
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Министр транспорта региона Алексей Гержик рассказал, что в период с января по апрель включительно зафиксировано 966 ДТП, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Пострадавших с травмами различной степени тяжести меньше на 10%, но на 23% выросло число погибших в авариях», — уточнил министр.
Он также отметил, что в последнее время участились ДТП с участием грузового транспорта.
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