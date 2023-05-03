В Подмосковье число ДТП сократилось на 6% в период с января по апрель

В Минтрансе Московской области заявили, что за первые четыре месяца текущего года в регионе сократилось количество ДТП, однако число погибших в дорожных инцидентах выросло.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр транспорта региона Алексей Гержик рассказал, что в период с января по апрель включительно зафиксировано 966 ДТП, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Пострадавших с травмами различной степени тяжести меньше на 10%, но на 23% выросло число погибших в авариях», — уточнил министр.

Он также отметил, что в последнее время участились ДТП с участием грузового транспорта.

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