Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Подмосковье число ДТП сократилось на 6% в период с января по апрель

Короткая ссылка
В Минтрансе Московской области заявили, что за первые четыре месяца текущего года в регионе сократилось количество ДТП, однако число погибших в дорожных инцидентах выросло.
В Подмосковье число ДТП сократилось на 6% в период с января по апрель
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр транспорта региона Алексей Гержик рассказал, что в период с января по апрель включительно зафиксировано 966 ДТП, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Пострадавших с травмами различной степени тяжести меньше на 10%, но на 23% выросло число погибших в авариях», — уточнил министр.

Он также отметил, что в последнее время участились ДТП с участием грузового транспорта.

Ранее Newinform сообщал, что в Бурятии провели проверку по факту гибели школьника в ДТП по вине пьяного отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить