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В ЗАО Москвы создадут новый хаб для зарядки электромобилей

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В Москве на улице Генерала Дорохова (ЗАО) появится новый хаб площадью более 1,5 тыс. кв. м для зарядки электромобилей.
В ЗАО Москвы создадут новый хаб для зарядки электромобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв назвал возведение объекта важным шагом для развития района и города.

«Такие зарядные станции пользуются спросом среди горожан, в ближайшие годы их количество будет увеличиваться», — добавил Бочкарёв.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.

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