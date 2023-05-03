В ЗАО Москвы создадут новый хаб для зарядки электромобилей
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв назвал возведение объекта важным шагом для развития района и города.
«Такие зарядные станции пользуются спросом среди горожан, в ближайшие годы их количество будет увеличиваться», — добавил Бочкарёв.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.