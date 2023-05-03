В России спрос на товары для туризма и кемпинга вырос на 86% в апреле
- РИА Новости
Как сообщает «Газета.Ru», продажи туристической мебели в апреле 2023 года выросли на 63%. На 86% увеличился спрос на товары для туризма и кемпинга. А спрос на товары для готовки на огне вырос на 101%.
Динамика продаж различается в зависимости от региона. Так, туристическая мебель была наиболее востребована в Нижнем Новгороде (+133%), а товары для туризма — в Новосибирске (+193%).
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.