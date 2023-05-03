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Прощание с модельером Зайцевым пройдёт 4 мая в Подмосковье

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Прощальная церемония с модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая. Она пройдёт в подмосковном городе Щёлково.
Прощание с модельером Зайцевым пройдёт 4 мая в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Московского дома моды Зайцева.

«Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12:00 в соборе Троицы Живоначальной (г. Щёлково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание будет открытым.

Вместе с этим добавляется, что Зайцев будет похоронен на Жегаловском кладбище.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет.

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