Прощание с модельером Зайцевым пройдёт 4 мая в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Московского дома моды Зайцева.
«Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12:00 в соборе Троицы Живоначальной (г. Щёлково, Пролетарский проспект, 8, стр. 1)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прощание будет открытым.
Вместе с этим добавляется, что Зайцев будет похоронен на Жегаловском кладбище.
Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет.