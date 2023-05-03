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В Госдуме напомнили о праве ветеранов на льготные путёвки в санатории

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб перечислила льготные категории граждан, имеющих право на получение бесплатного санаторно-курортного лечения.
В Госдуме напомнили о праве ветеранов на льготные путёвки в санатории
  • РИА Новости

Прежде всего, в их число входят участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, блокадного Севастополя, Сталинграда, ветераны боевых действий, сообщила она в интервью URA.RU.

«К этой категории граждан недавно присоединились получившие статус ветеранов боевых действий участники специальной военной операции и члены их семей. Это всё льготные категории, помимо инвалидов, детей-инвалидов, которые имеют право на получение соответствующего бесплатного санаторно-курортного лечения», — уточнила Бессараб.

Также такое право имеют те пенсионеры, кто выбрал натуральную, а не денежную форму получения социального набора услуг, заключила депутат.

Ранее, по сообщениям Nation News, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что размер материальных выплат ветеранам ко Дню Победы составит от 10 до 25 тыс. рублей.

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