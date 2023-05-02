В столичных парках подготовили более 350 спортплощадок к началу сезона
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры столицы.
«Всё чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах», — прокомментировала заммэра Наталья Сергунина.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».