В столичных парках подготовили более 350 спортплощадок к началу сезона

На территории московских парков подготовили свыше 350 спортивных площадок для тренировок.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры столицы.

«Всё чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах», — прокомментировала заммэра Наталья Сергунина.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».