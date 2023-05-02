В Петербурге на станции метро «Василеостровская» с 2 мая ограничат пассажиропоток

В Санкт-Петербурге сообщили, что станция метро «Василеостровская» с 2 мая по 17 сентября будет работать в ограниченном режиме.

Станция будет недоступна для пассажиров ежедневно с 08:00 до 10:30 и с 16:00 до 20:00, в это время следует воспользоваться наземным транспортом, сообщает neva.today.

Как уточняется, ограничения вводятся в связи с плановыми ремонтными работами. В частности, специалисты проведут замену эскалаторов, ступеней и поручней.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.