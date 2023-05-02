Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России продолжает снижаться
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«Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с прошлой неделей снизилась почти на 8%, зарегистрировано 604 тыс. случаев», — говорится в сообщении.
Заболеваемость коронавирусом также снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 11%.
Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.