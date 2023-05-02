В Пермском крае двое взрослых и двое детей погибли при пожаре

В городе Верещагино Пермского края четыре человека, в том числе два ребёнка, погибли в результате пожара, который произошёл ночью в квартире жилого дома. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СКР.

Уточняется, что пожар возник поздним вечером 1 мая в деревянном двухэтажном восьмиквартирном доме. В одной из квартир специалисты обнаружили тело женщины 1991 года рождения, а также тела двух её детей 2012 и 2016 годов рождения.

В соседней квартире погиб мужчина 1957 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее Newinform сообщал, что годовалый ребёнок погиб в результате пожара в одном из сёл Новосибирской области.