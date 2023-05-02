Пассажирка рейса из Читы в Москву случайно открыла аварийный выход

Короткая ссылка
Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита — Москва.
Пассажирка рейса из Читы в Москву случайно открыла аварийный выход
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

«Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения. На данный момент проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе авиакомпании S7 отметили, что пассажирка рейса Чита — Москва буквально восприняла слова бортпроводника во время предполётного инструктажа и, несмотря на уговоры, открыла дверь аварийного выхода.

«Несмотря на просьбы других пассажиров и замечания экипажа, пассажирка не остановилась и открыла дверь, после чего сработала автоматическая система и был выпущен надувной трап», — добавили там.

Пассажирку доставили в отделение полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить