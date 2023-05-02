Пассажирка рейса из Читы в Москву случайно открыла аварийный выход

Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита — Москва.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

«Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения. На данный момент проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе авиакомпании S7 отметили, что пассажирка рейса Чита — Москва буквально восприняла слова бортпроводника во время предполётного инструктажа и, несмотря на уговоры, открыла дверь аварийного выхода.

«Несмотря на просьбы других пассажиров и замечания экипажа, пассажирка не остановилась и открыла дверь, после чего сработала автоматическая система и был выпущен надувной трап», — добавили там.

Пассажирку доставили в отделение полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении.