Пассажирка рейса из Читы в Москву случайно открыла аварийный выход
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
«Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения. На данный момент проводится проверка», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе авиакомпании S7 отметили, что пассажирка рейса Чита — Москва буквально восприняла слова бортпроводника во время предполётного инструктажа и, несмотря на уговоры, открыла дверь аварийного выхода.
«Несмотря на просьбы других пассажиров и замечания экипажа, пассажирка не остановилась и открыла дверь, после чего сработала автоматическая система и был выпущен надувной трап», — добавили там.
Пассажирку доставили в отделение полиции, где был составлен протокол об административном правонарушении.