Служба помощи при ДТП в Подмосковье приняла свыше 2,5 тысячи обращений за неделю

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В Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за неделю поступило свыше 2,5 тыс. сообщений об авариях на дорогах.
Служба помощи при ДТП в Подмосковье приняла свыше 2,5 тысячи обращений за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

Более 500 обратившихся оформили европротоколы благодаря консультации специалистов горячей линии, передаёт телеканал «360».

Служба помощи при ДТП круглосуточно проводит консультации для участников дорожных инцидентов, а также помогает оформлять происшествия без пострадавших в центрах помощи — их в регионе 14.

Ранее «Известия» сообщали о результатах опроса, который показал, что в России основными причинами замены старого автомобиля после ДТП являются поломки, не поддающиеся ремонту, и деформация передней части и дверных проёмов. Исследование провели группа «Ренессанс Страхование» совместно со службой проверки и подбора автомобилей «Автокод».

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