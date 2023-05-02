Служба помощи при ДТП в Подмосковье приняла свыше 2,5 тысячи обращений за неделю
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Более 500 обратившихся оформили европротоколы благодаря консультации специалистов горячей линии, передаёт телеканал «360».
Служба помощи при ДТП круглосуточно проводит консультации для участников дорожных инцидентов, а также помогает оформлять происшествия без пострадавших в центрах помощи — их в регионе 14.
Ранее «Известия» сообщали о результатах опроса, который показал, что в России основными причинами замены старого автомобиля после ДТП являются поломки, не поддающиеся ремонту, и деформация передней части и дверных проёмов. Исследование провели группа «Ренессанс Страхование» совместно со службой проверки и подбора автомобилей «Автокод».