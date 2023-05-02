Служба помощи при ДТП в Подмосковье приняла свыше 2,5 тысячи обращений за неделю

В Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за неделю поступило свыше 2,5 тыс. сообщений об авариях на дорогах.

Более 500 обратившихся оформили европротоколы благодаря консультации специалистов горячей линии, передаёт телеканал «360».

Служба помощи при ДТП круглосуточно проводит консультации для участников дорожных инцидентов, а также помогает оформлять происшествия без пострадавших в центрах помощи — их в регионе 14.

Ранее «Известия» сообщали о результатах опроса, который показал, что в России основными причинами замены старого автомобиля после ДТП являются поломки, не поддающиеся ремонту, и деформация передней части и дверных проёмов. Исследование провели группа «Ренессанс Страхование» совместно со службой проверки и подбора автомобилей «Автокод».