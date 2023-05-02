Бочкарёв: годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию 4,5 млн кв. м недвижимости различного назначения, включая 2,1 млн кв. м жилья. Таким образом, по его словам, годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину.

Он отметил, что, несмотря на внешние влияния, рынок недвижимости в столице демонстрирует позитивную динамику.

«Стоит отметить, что значительная часть введённых в эксплуатацию объектов была построена за счёт частных инвестиций, что говорит о высокой привлекательности рынка столичной недвижимости. Во многом это объясняется теми мерами поддержки, которые были приняты федеральным правительством и правительством Москвы», — уточнил Бочкарёв.

Он напомнил, что всего в планах на этот год — ввод порядка 8,5 млн кв. м недвижимости.

По итогам прошлого года в столице было введено около 13 млн кв. м недвижимости, из которых почти 6,6 млн кв. м пришлось на жильё.