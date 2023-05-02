Бочкарёв: годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более чем наполовину
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Он отметил, что, несмотря на внешние влияния, рынок недвижимости в столице демонстрирует позитивную динамику.
«Стоит отметить, что значительная часть введённых в эксплуатацию объектов была построена за счёт частных инвестиций, что говорит о высокой привлекательности рынка столичной недвижимости. Во многом это объясняется теми мерами поддержки, которые были приняты федеральным правительством и правительством Москвы», — уточнил Бочкарёв.
Он напомнил, что всего в планах на этот год — ввод порядка 8,5 млн кв. м недвижимости.
По итогам прошлого года в столице было введено около 13 млн кв. м недвижимости, из которых почти 6,6 млн кв. м пришлось на жильё.