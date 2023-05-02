Россиянка открыла аварийный выход при посадке на самолёт в Чите и сорвала рейс
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
«Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения», — уточнили в ведомстве.
Из-за действий женщины сработал надувной трап, вследствие чего рейс пришлось перенести. В период ожидания следующего борта пассажиров обеспечили питанием и напитками.
По факту инцидента проводится проверка.
Ранее сайт Nation News со ссылкой на Росавиацию сообщал, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.