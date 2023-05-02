Россиянка открыла аварийный выход при посадке на самолёт в Чите и сорвала рейс

В Чите пассажирка рейса, который должен был отправиться в Москву, во время посадки на борт случайно открыла аварийный выход в самолёте. Из-за этого рейс пришлось перенести на другое время.

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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте. «Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения», — уточнили в ведомстве. Из-за действий женщины сработал надувной трап, вследствие чего рейс пришлось перенести. В период ожидания следующего борта пассажиров обеспечили питанием и напитками. По факту инцидента проводится проверка. Ранее сайт Nation News со ссылкой на Росавиацию сообщал, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.