Россиянка открыла аварийный выход при посадке на самолёт в Чите и сорвала рейс

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В Чите пассажирка рейса, который должен был отправиться в Москву, во время посадки на борт случайно открыла аварийный выход в самолёте. Из-за этого рейс пришлось перенести на другое время.
Россиянка открыла аварийный выход при посадке на самолёт в Чите и сорвала рейс
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

«Аварийный выход сработал. Его активировала местная жительница 1960 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Из-за действий женщины сработал надувной трап, вследствие чего рейс пришлось перенести. В период ожидания следующего борта пассажиров обеспечили питанием и напитками.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сайт Nation News со ссылкой на Росавиацию сообщал, что отечественные авиакомпании в летний период совершат большее количество рейсов в пределах страны, чем зимой.

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