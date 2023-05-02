Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино
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Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок Тёткино Глушковского района», — написал Старовойт в Telegram.
Всего было зафиксировано десять прилётов, пострадавших нет.
В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы.
Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли обстрелу посёлок Суземка в Брянской области.