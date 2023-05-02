Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино

Семь жилых домов повреждено в результате обстрела посёлка Тёткино Курской области.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся посёлок Тёткино Глушковского района», — написал Старовойт в Telegram.

Всего было зафиксировано десять прилётов, пострадавших нет.

В семи домовладениях повреждены крыши, фасады, окна, заборы.

Ранее сообщалось, что украинские войска подвергли обстрелу посёлок Суземка в Брянской области.