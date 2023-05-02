«Известия»: торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами

Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку законопроекта.

Отмечается, что инициатива нацелена на повышение конкурентоспособности отечественных потребительских товаров и ускоренного технологического развития России.

Ранее председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход процесса импортозамещения в стране.