РИА Новости: в России в 2023 году появится дронопорт-почтамат

В России создан дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, заявил генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.

«Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность», — цитирует РИА Новости Ряшина.

По его словам, разработка выйдет на рынок в 2023 году.

Он отметил, что данный дронопорт способен забирать и выгружать посылки и документы автономно и в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что в России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП.