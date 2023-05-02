РИА Новости: в России в 2023 году появится дронопорт-почтамат

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В России создан дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, заявил генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.

«Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность», — цитирует РИА Новости Ряшина.

По его словам, разработка выйдет на рынок в 2023 году.

Он отметил, что данный дронопорт способен забирать и выгружать посылки и документы автономно и в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что в России начались наземные испытания транспортного беспилотника ТрАМП.

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