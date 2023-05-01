В Крыму водитель погиб при попытке скрыться от сотрудников ДПС

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Водитель Nissan погиб под Феодосией, по предварительным данным, от пулевого ранения головы при попытке скрыться от сотрудников ДПС.
В Крыму водитель погиб при попытке скрыться от сотрудников ДПС
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу крымского управления СК России.

Всё произошло на Симферопольском шоссе. Водитель автомобиля Nissan Primera, у которого были признаки алкогольного опьянения, отказался остановиться по требованию инспекторов.

Полицейские начали преследовать нарушителя и выстрелили в воздух, но водитель не отреагировал.

Тогда сотрудники ДПС несколькими выстрелами пробили колеса Nissan, из-за чего машина перевернулась и врезалась в забор.

По предварительным данным, одна из пуль отрекошетила от кузова автомобиля в голову водителю, он погиб.

Пострадавший 48-летний пассажир был госпитализирован.

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