В Крыму водитель погиб при попытке скрыться от сотрудников ДПС
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу крымского управления СК России.
Всё произошло на Симферопольском шоссе. Водитель автомобиля Nissan Primera, у которого были признаки алкогольного опьянения, отказался остановиться по требованию инспекторов.
Полицейские начали преследовать нарушителя и выстрелили в воздух, но водитель не отреагировал.
Тогда сотрудники ДПС несколькими выстрелами пробили колеса Nissan, из-за чего машина перевернулась и врезалась в забор.
По предварительным данным, одна из пуль отрекошетила от кузова автомобиля в голову водителю, он погиб.
Пострадавший 48-летний пассажир был госпитализирован.