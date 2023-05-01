Аналитики: 70% покупателей берут малогабаритное жильё для личного проживания

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» заявили, что около 70% покупателей приобретают малогабаритное жильё для личного проживания, ещё 30% — для последующей сдачи внаём.

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, по сравнению с I кварталом 2022 года спрос на такие объекты на вторичном рынке остаётся на высоком уровне, а предложение выросло на 7%.

«Студии и квартиры небольшой площади продолжают пользоваться повышенным спросом, и данная тенденция будет сохраняться. Особенно это касается крупных городов, в которых сосредоточена бизнес-активность», — заявила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.