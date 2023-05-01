Акция «Колокол памяти — колокол Победы» состоится 9 мая в Ижевске

Акция «Колокол памяти — колокол Победы» будет организована в Ижевске 9 мая. Место проведения — возле Михаило-Архангельского кафедрального собора.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Запланирована панихида в память о воинах, которую возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Все желающие смогут обучиться колокольному звону на передвижной звоннице и попробовать солдатскую кашу.

Программа также включает концерт с участием духовенства и ансамбля духовых инструментов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.