Акция «Колокол памяти — колокол Победы» состоится 9 мая в Ижевске
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Запланирована панихида в память о воинах, которую возглавит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
Все желающие смогут обучиться колокольному звону на передвижной звоннице и попробовать солдатскую кашу.
Программа также включает концерт с участием духовенства и ансамбля духовых инструментов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.