МЧС России: около трёх сел Курганской области бушуют природные пожары

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В пресс-службе МЧС России заявили, что природные пожары действуют вблизи трёх сёл в Курганской области.
МЧС России: около трёх сел Курганской области бушуют природные пожары
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По данным МЧС, в настоящее время вертолёт Ми-8, самолёт-амфибия Бе-200ЧС и Ил-76, а также пожарно-спасательные подразделения «ликвидируют очаги ландшафтных и лесных пожаров в Альменевском муниципальном округе (близ села Иванково), Шумихинском муниципальном округе (село Птичье) и Мишкинском муниципальном округе (село Мыркайское)».

Всего с огнём борются 677 человек и 79 единиц техники.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю заявили, что особый противопожарный режим ввели в Сочи с 1 мая.

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