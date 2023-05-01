Медведев об ограничении в Twitter: соцсеть прогнулась под США и Киев

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал блокировку своего англоязычного аккаунта в Twitter.

Об этом пишет РИА Новости.

«Twitter прогнулся под Госдепом и хохлами. Поступил так же, как когда-то с Трампом. Илон (Маск, владелец соцсети. — RT) явно не справился с этим заданием, увы», — отметил Медведев.

При этом он отметил, что Россия может обойтись без этой соцсети, действующей «в интересах американского истеблишмента».

«Мы вполне цинично использовали её для продвижения наших пропагандистских целей», — добавил Медведев.

29 апреля Медведев заявил, что соцсеть Twitter ограничила показ его публикации о Польше.

Он подчеркнул, что записи с призывом уничтожить Россию ограничению не подвергаются.