В Туле произошёл пожар в здании с автосервисами

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В Туле произошло возгорание в одноэтажном здании с автосервисами.
В Туле произошёл пожар в здании с автосервисами
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В проезде Тимирязева, дом 5, горит одноэтажное здание. Оно охвачено огнём по всей площади — 1,4 тыс. кв. м», — сказал собеседник.

Уточнятся, что угрозы распространения огня нет.

Как указывает агентство, по данному адресу располагаются несколько автосервисов, а также компания по ремонту автостёкол.

Ранее в МЧС России заявили, что спасатели ликвидировали пожар в СНТ «Полянка-2» в Курганской области.

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