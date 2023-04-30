В Туле произошёл пожар в здании с автосервисами
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В проезде Тимирязева, дом 5, горит одноэтажное здание. Оно охвачено огнём по всей площади — 1,4 тыс. кв. м», — сказал собеседник.
Уточнятся, что угрозы распространения огня нет.
Как указывает агентство, по данному адресу располагаются несколько автосервисов, а также компания по ремонту автостёкол.
Ранее в МЧС России заявили, что спасатели ликвидировали пожар в СНТ «Полянка-2» в Курганской области.