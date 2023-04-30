Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства ребёнка в Ростове-на-Дону

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве восьмимесячного ребёнка в Ростове-на-Дону.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства ребёнка в Ростове-на-Дону
  • © СК России

Об этом информирует ведомство в Telegram.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела», — сказано в заявлении.

Отмечается, что ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Ростове-на-Дону задержана семейная пара по подозрению в убийстве ребёнка.

Супруги, 33-летний мужчина и 23-летняя женщина, предположительно, «причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери».

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