Число погибших в результате обстрела ВСУ посёлка в Брянской области возросло до четырёх

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Число погибших в результате украинского обстрела посёлка в Брянской области возросло до четырёх: под завалами разрушенного дома нашли тела ещё двух человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Число погибших в результате обстрела ВСУ посёлка в Брянской области возросло до четырёх
  • РИА Новости

«В настоящее время под завалами обнаружены и извлечены ещё двое мирных жителей. К сожалению, оба они погибли», — сказал он в своём Telegram-канале.

Всего к настоящему моменту от действий украинских националистов пострадали двое граждан и погибли четверо, констатировал он.

На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и расчистке территорий.

«В посёлке введён режим ЧС. Там, где завершены оперативные мероприятия, работу начала комиссия по оценке ущерба», — сказал Богомаз.

Ранее Богомаз проинформировал о пострадавшем при обстреле посёлка Суземка со стороны ВСУ. Позднее стало известно, что двое мирных граждан погибли.

Рано утром украинские войска повторно подвергли обстрелу Суземку из РСЗО, системой ПВО ВС России было сбито несколько снарядов.

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