Консульство России выясняет подробности ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле

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Российское консульство в Мумбае выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле.
Консульство России выясняет подробности ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на консульство.

Отмечается, что на данный момент ни задержанные, ни их родственники не обращались в генконсульство.

«Со своей стороны связались с компетентными органами штата Гоа, ожидаем от них сведений по ситуации вокруг наших соотечественников», — сказано в заявлении.

11 апреля работники Федеральной таможенной службы России изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша, привезённого из Европы.

Стоимость изъятого гашиша на чёрном рынке превышает 350 млн рублей.

21 апреля стало известно, что в Сингапуре казнят мужчину за попытку провезти в страну марихуану.

Это первая казнь в городе-государстве за последние полгода.

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