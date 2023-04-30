Консульство России выясняет подробности ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле

Российское консульство в Мумбае выясняет детали ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на консульство.

Отмечается, что на данный момент ни задержанные, ни их родственники не обращались в генконсульство.

«Со своей стороны связались с компетентными органами штата Гоа, ожидаем от них сведений по ситуации вокруг наших соотечественников», — сказано в заявлении.

11 апреля работники Федеральной таможенной службы России изъяли у контрабандистов почти 800 кг гашиша, привезённого из Европы.

Стоимость изъятого гашиша на чёрном рынке превышает 350 млн рублей.

21 апреля стало известно, что в Сингапуре казнят мужчину за попытку провезти в страну марихуану.

Это первая казнь в городе-государстве за последние полгода.