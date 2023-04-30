Консульство России выясняет подробности ареста россиян в Гоа по обвинению в наркоторговле
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на консульство.
Отмечается, что на данный момент ни задержанные, ни их родственники не обращались в генконсульство.
«Со своей стороны связались с компетентными органами штата Гоа, ожидаем от них сведений по ситуации вокруг наших соотечественников», — сказано в заявлении.
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