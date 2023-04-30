Матпомощь по десять тысяч рублей всем пострадавшим от пожара в Логоушке выплатят 30 апреля

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что выплаты матпомощи в размере 10 тыс. рублей пострадавшим при пожаре в деревне Логоушка завершат 30 апреля, также часть жителей уже получили дубликаты документов

По его словам, поступившие заявки на восстановление всех видов документов отработаны.

«Выплаты матпомощи в размере 10 тысяч рублей на каждого на первоочередные нужды поручил завершить сегодня», — написал он в Telegram.

Шумков также сообщил о выплатах по полной либо частичной утрате имущества в размере 30 и 50 тыс. рублей.

«Выплаты по компенсации утраченного недвижимого имущества начнутся на следующей неделе», — добавил губернатор.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что пожар в деревне Логоушка Курганской области ликвидирован.