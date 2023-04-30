ФСБ: раскрыто дело о совершённом в 1997 году убийстве вице-губернатора Петербурга Маневича

Короткая ссылка
ФСБ совместно с МВД раскрыли совершённое в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, задокументирована причастность к убийству двух членов ОПГ города, сообщили в спецслужбе.

Ведомство заявило, что получены признания обоих фигурантов дела об убийстве Маневича по «заказу» главаря «тамбовской» преступной группировки Петербурга Владимира Барсукова.

Установлено, что один из членов ОПГ наблюдал за местом жительства Маневича и передавал подельнику информацию о его передвижении.

Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

Лидер преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин) передал исполнителям оружие — автомат Калашникова.

«Оба фигуранта признались в совершении преступления», — говорится в сообщении ФСБ.

Следственные действия продолжаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить