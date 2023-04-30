ФСБ: раскрыто дело о совершённом в 1997 году убийстве вице-губернатора Петербурга Маневича

ФСБ совместно с МВД раскрыли совершённое в 1997 году убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, задокументирована причастность к убийству двух членов ОПГ города, сообщили в спецслужбе.

Ведомство заявило, что получены признания обоих фигурантов дела об убийстве Маневича по «заказу» главаря «тамбовской» преступной группировки Петербурга Владимира Барсукова.

Установлено, что один из членов ОПГ наблюдал за местом жительства Маневича и передавал подельнику информацию о его передвижении.

Второй стрелял по автомобилю, в котором находился вице-губернатор.

Лидер преступной группировки Владимир Барсуков (Кумарин) передал исполнителям оружие — автомат Калашникова.

«Оба фигуранта признались в совершении преступления», — говорится в сообщении ФСБ.

Следственные действия продолжаются.