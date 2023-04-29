Le Figaro: во Франции ведётся расследование о коррупции против российского филиала Auchan

Следователи во Франции ведут расследование о коррупции в отношении российского филиала Auchan. Об этом сообщила газета Le Figaro.

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«В отношении российского филиала группы Auchan с 2020 года ведётся судебное расследование», — говорится в заявлении. Отмечается, что расследование возбудила Национальная финансовая прокуратура. Гендиректор французской компании Auchan Ив Клод в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что компания продолжает работать в России, так как она функционирует для гражданского населения.