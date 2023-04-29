Шойгу провёл встречу с президентом Международного совета военного спорта
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Шойгу подчеркнул, что Международный совет военного спорта объединяет военнослужащих из 140 стран и придерживается принципов аполитичности, честной борьбы и спортивного товарищества.
«Это особенно важно, когда деструктивные силы пытаются исключить Россию из всех международных спортивных федераций», — отметил он.
Шойгу также поздравил Ролима Гомеса с избранием на пост президента Международного совета военного спорта и пожелал успехов в работе.