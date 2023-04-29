Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с президентом Международного совета военного спорта Ролимом Фильо Нилтоном Гомесом.

Шойгу подчеркнул, что Международный совет военного спорта объединяет военнослужащих из 140 стран и придерживается принципов аполитичности, честной борьбы и спортивного товарищества.

«Это особенно важно, когда деструктивные силы пытаются исключить Россию из всех международных спортивных федераций», — отметил он.

Шойгу также поздравил Ролима Гомеса с избранием на пост президента Международного совета военного спорта и пожелал успехов в работе.