В Курганской области произошёл пожар на площади 100 квадратных метров

Огонь охватил 25 строений в СНТ «Полянка-2» в Курганской области.

Об этом сообщили в МЧС России по региону.

«Авиация МЧС России (вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200 ЧС) и пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2», — говорится в сообщении.

Огонь охватил 25 строений на общей площади 100 кв. м, площадь ландшафтного пожара составляет 5 га.

28 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление, согласно которому на всей территории региона вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров.