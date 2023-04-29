Член ОП Виноградов: с 1 мая пенсии наличными будут доставляться только «Почтой России»

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что с 1 мая пенсии наличными в России будет доставлять только «Почта России».

Об этом он сказал в беседе с агентством «Прайм».

Как рассказал эксперт, ранее деньги можно было получить лично в отделениях «Почты России», на дому через почтальона, а также в кассах банковских организаций.

Однако, продолжил Виноградов, с 1 мая «Почта России» получает исключительное право доставлять пенсии наличными или выдавать их в почтовом отделении, а не в банке.

«Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остаётся несколько вариантов получения выплат: на банковский счёт, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках», — объяснил он.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Московской области, получат единовременную региональную выплату ко Дню Победы.

Размер выплаты составит от 15 до 25 тыс. рублей.