Автоэксперт Баканов посоветовал заранее готовиться к длительным путешествиям на машине

Автоэксперт, автомобильный журналист, ведущий на «Авторадио» и «Авто Плюс» Пётр Баканов дал советы по подготовке к длительным путешествиям на машине.

«Любая поездка начинается с аналитики и подготовительной работы, сидя за компьютером. Мы примеряем расстояние, смотрим какие-то точки, где хотим остановиться, изучаем на местности гостиницы и прочее», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, нужно учитывать, что среднестатистическое расстояние, которое человек может комфортно проехать в одиночку, составляет около 1000 км. Как отметил Баканов, не стоит доводить себя до серьёзной усталости.

«Пересменку лучше делать каждые четыре часа, то есть примерно 300—400 км. Если едете нон-стопом, то в машине нужно чётко соблюдать режим отдыха и работы: пока один едет — другой спит, а не болтает или бодрствует, понимая, что ему потом подменять и садиться за руль», — сказал эксперт.

Он также посоветовал взять с собой универсальный комплект инструментов и аптечку.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.