В Ставропольском крае построят 60 зарядных станций для электромобилей

В Ставропольском крае планируют построить 60 зарядных станций для электромобилей, заявил министр энергетики, промышленности и связи региона Иван Ковалёв.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«Мы подали заявку на 2023—2024 год на 60 зарядных станций для автомобилей, в частности в зоне КМВ, на трассе «Кавказ», — сказал Ковалёв.

Он также отметил, что в 2018—2022 годах в регионе реализовали пять проектов по запуску ветряных электростанций. В 2023 году запустят ещё две такие станции.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor рассказал о перспективах китайских электромобилей в России.