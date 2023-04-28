В Татарстане не ожидают роста заболеваемости COVID-19 из-за штамма «арктур»
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Об этом сообщает «Реальное время».
«Сильного роста заболеваемости не ожидается. Да, «арктур» — он несколько более контагиозный штамм, но с учётом того, что у нас на сегодня летний период, большие части коллективов будут разобщены, я имею в виду школы, трудовые коллективы, поэтому какого-то резкого всплеска заболеваемости не ожидается», — отметила Авдонина.
Вместе с тем она призвала не забывать о мерах профилактики.
Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.