В Татарстане не ожидают роста заболеваемости COVID-19 из-за штамма «арктур»

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Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что в регионе не ожидают роста заболеваемости коронавирусом из-за штамма «арктур».
В Татарстане не ожидают роста заболеваемости COVID-19 из-за штамма «арктур»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

«Сильного роста заболеваемости не ожидается. Да, «арктур» — он несколько более контагиозный штамм, но с учётом того, что у нас на сегодня летний период, большие части коллективов будут разобщены, я имею в виду школы, трудовые коллективы, поэтому какого-то резкого всплеска заболеваемости не ожидается», — отметила Авдонина.

Вместе с тем она призвала не забывать о мерах профилактики.

Ранее лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Nation News рассказал, что новый подвид коронавируса «арктур» часто путают с ОРВИ или синуситом и не обращаются за медицинской помощью.

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