В Петербурге спустили на воду катамаран «Форт Кроншлот»
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Проект разработан для водного маршрута, который соединит центр Петербурга с Кронштадтом, где находится туристско-рекреационный кластер «Остров фортов».
«Это первый маршрут, который был проложен по воде в Петербурге вообще, и это такая дань истории, которую мы восстанавливаем. До этого момента было сообщение. Но тем не менее своего собственного флота наш проект не имел. И вот сегодня первая такая ласточка спускается», — заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.