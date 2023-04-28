В Петербурге спустили на воду катамаран «Форт Кроншлот»

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В Санкт-Петербурге спустили на воду пассажирский катамаран «Форт Кроншлот», рассчитанный на 200 пассажиров. Он выйдет на линию в июне 2023 года.
В Петербурге спустили на воду катамаран «Форт Кроншлот»
  • © Администрация Санкт‑Петербурга

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Проект разработан для водного маршрута, который соединит центр Петербурга с Кронштадтом, где находится туристско-рекреационный кластер «Остров фортов».

«Это первый маршрут, который был проложен по воде в Петербурге вообще, и это такая дань истории, которую мы восстанавливаем. До этого момента было сообщение. Но тем не менее своего собственного флота наш проект не имел. И вот сегодня первая такая ласточка спускается», — заявила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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