Решение о ликвидации Московской Хельсинской группы вступило в силу

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации Московская Хельсинкская группа.
Решение о ликвидации Московской Хельсинской группы вступило в силу
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Мосгорсуд 25 января ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу.

Минюст России аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.

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