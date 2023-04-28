Решение о ликвидации Московской Хельсинской группы вступило в силу
Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о ликвидации правозащитной организации Московская Хельсинкская группа.
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Мосгорсуд 25 января ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу.
Минюст России аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.
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