Подмосковные МФЦ приняли 2 млн заявлений с начала года

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В Московской области через МФЦ подано почти 2 млн заявлений с начала 2023 года.
Подмосковные МФЦ приняли 2 млн заявлений с начала года
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Мингосуправления, ИТ и связи.

Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, самой востребованной услугой, получаемой через МФЦ, стала постановка на миграционный учёт. Ей воспользовались более 325 тыс. раз.

Второе место занимает регистрация прав на недвижимость (более 300 тыс.), третье — заявки на регистрацию учётной записи пользователя в ЕСИА (267 тыс.).

«В сеть МФЦ Подмосковья входят 125 офисов и 158 территориальных отделов, в которых работает около семи тысяч сотрудников», — добавила Куртяник.

Ранее телеканал «360» сообщал, что ещё одну муниципальную услугу перевели в цифровой вид в Московской области. Теперь застройщики могут уведомлять о начале и завершении сноса здания в онлайн формате.

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