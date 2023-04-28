Благоустройство Ольгинского лесопарка в Подмосковье завершат к июню

Благоустройство Ольгинского парка в Балашихе завершат к июню. Уже открыт велопрокат, парковка, площадка для выгула питомцев, установлено футбольное поле и тренажёры, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Балашиха — самый крупный муниципалитет по числу жителей, где проживают почти 550 тыс. человек. Застройка достаточно плотная, близко столица. Наша задача, чтобы такие города не превращались в каменные джунгли и везде был зелёный уголок для отдыха», — сказал Воробьёв.

По его словам, к концу мая планируется завершить основную часть благоустройства.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.